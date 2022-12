Regione, anche per il 2023 un bilancio previsionale dal fiato corto

E’ iniziata alle ore 14 di ieri la “maratona” in Consiglio regionale pugliese di fine 2022 per la discussione ed approvazione della manovra di Bilancio 2023 e pluriennale 2024-2025. Prima della discussione generale, il presidente della I Commissione consigliare permanente (quella al Bilancio e Programmazione, per l’appunto), Fabiano Amati, ha dato lettura delle relazioni relative al contenuto dei provvedimenti iscritti all’ordine del giorno, riguardanti anche il Bilancio di previsione del Consiglio per l’esercizio 2023, le deliberazioni di Giunta contenenti il Defr 2023-2025, Nadefr 2023-2025 e i disegni di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025” e “Bilancio di previsione 2023” della Regione Puglia. Mentre gli emendamenti depositati all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e refertati dalla struttura tecnica prima di essere esaminati dall’Aula sono stati 103 in tutto. “E’ un bilancio di previsione dal fiato corto, quello della Regione Puglia per il 2023” – ha esclamato il Capogruppo della civica di centrodestra “Puglia Domani”, Paolo Pagliaro che, proseguendo, ha affermato: “Si continua a navigare a vista, tappando i buchi di una gestione che insegue le emergenze”. A cominciare dalla Sanità, dove i 15 milioni di Euro aggiuntivi rispetto allo scorso anno e stanziati per ridurre i tempi delle liste d’attesa, per Pagliaro, “sono un provvedimento di urgenza e di propaganda, che non risolverà un problema atavico che avrebbe richiesto una radicale riorganizzazione del sistema”. “Un problema – ha spiegato, inoltre, il Capogruppo di ‘Puglia Domani’ – a cui non è stata ancora messa mano e che – come è noto – è stato aggravato dalla pandemia”. Infatti, ha commentato sempre Pagliaro, “la Sanità pubblica regionale è al collasso, fra penuria di medici, il pasticcio del concorsone Oss (ndr – Operatori servizi sanitari) che ha scatenato una guerra fra lavoratori, i pronto soccorso nel caos, i servizi territoriali smantellati con ambulatori e agende di prenotazione chiusi, apparecchiature diagnostiche ferme o usate a mezzo servizio”. Per poi concludere: “Anche sul capitolo Welfare non vediamo gli interventi promessi per le categorie più fragili, ma solo misure spot.” Critiche al Bilancio previsionale della Giunta Emiliano sono state effettuate anche dal Gruppo regionale di Forza Italia che, con una nota, ha rilevato: “Il bilancio di previsione è il programma di investimenti della Regione”, cioè “il suo business plan” che “dovrebbe offrire alla comunità la narrazione delle priorità di governo, della visione che la politica ha per il suo territorio” Ma, in quest’ottica, il Gruppo alla Regione Puglia del partito di Silvio Berlusconi sostiene che “il bilancio proposto dalla Giunta Emiliano si sostanzia in poche paginette senza alcun significato politico”. Infatti, per i rappresentanti di Fi nel parlamentino pugliese di via Gentile a Bari, il bilancio previsionale dell’amministrazione Emiliano “è un documento che non dice nulla sulla visione politica del centrosinistra, che evidentemente si è liquefatta”. Per cui la domanda ironica dei consiglieri forzisti sul documento contabile previsionale del 2023 è stata: “Come è possibile che nel provvedimento di programmazione più importante della Regione manchino temi nevralgici come la disoccupazione, le politiche attive per il lavoro, i giovani?”. Anche per l’unica consigliera pentastellata rimasta all’opposizione del governo regionale a guida Emiliano, Antonella Laricchia, il bilancio previsionale 2023 presenta “assoluta mancanza visione”, ma “solo una serie di proroghe, adempimenti e deroghe”. Infatti, Laricchia nel corso dell’intervento in Aula sul bilancio ha esclamato: “Solo pochi interventi a cui non si può dire di no!” Per poi aggiungere: “Ad esempio quando parliamo di persone fragili, autismo, cultura. In altri casi, delle iniziative iper territoriali possono anche essere positive, ma chiaramente dispiace vederle così concentrate verso un solo territorio, che magari non ha neanche delle caratteristiche che giustifichino questi interventi”. Scandalosa, invece, per Laricchia è (come lamentato da una buona parte della maggioranza) “la mancanza di articoli riguardanti la cultura e il lavoro nel testo base approvato dalla Giunta, tanto che quando si è votato il testo in VI Commissione non c’erano articoli di cui discutere”. E’ questo denota – per l’esponente pentastellata di opposizione – una grandissima mancanza”, pur riconoscendo che “si è intervenuti in parte, ma c’è tanto ancora da fare”. Parole, queste ultime, che Laricchia ha forse pronunciato per spezzare una lancia nei confronti della collega Grazia Di Bari del M5S che, pur non facendo parte dell’esecutivo, nel corso del 2022 gli è stata attribuita da Emiliano la delega alla Cultura. Infatti, dopo un’altra serie di rilevi e critiche all’operato della maggioranza, a conclusione del suo intervento Laricchia ha dichiarato: “Servono provvedimenti seri per migliorare questa regione”. Per cui, secondo l’unica esponente del M5S pugliese fuori dalla maggioranza giallo-rossa regionale la domanda che anche questa volta indirizza il suo voto “è, come per ogni Bilancio di previsione, sempre la stessa”, ovvero: “cambierà la vita dei pugliesi?” E, quindi, – ha concluso Laricchia – “l’anno prossimo, di questi tempi, avremo risolto i problemi della Sanità, dei Trasporti, della Cultura, solo per fare qualche esempio?” Dandosi la risposta: “Io credo di no”. Una risposta che ha chiaramente anticipato anche la sua espressione di voto contrario al documento previsionale. Nel corso della seduta pomeridiana è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale pugliese il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Approvati a maggioranza anche il Documento di economia e finanza e la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale. Approvato a maggioranza anche il disegno di legge sul “Bilancio

di previsione” della Regione per il 2023 e quello pluriennale 2023-2025. I lavori dell’Aula sono poi proseguiti per la discussione e votazione dell’articolato al testo del bilancio e delle norme esplicative allo stesso, per poi passare all’esame dei singoli emendamenti. E, quindi, passare poi all’approvazione finale della legge previsionale. Una “maratona” che al momento in cui licenziamo il presente servizio non si era ancora conclusa.

Giuseppe Palella

