Regionali: il Pd presenta le liste con oltre il 40% di donne

“Sono orgoglioso del lavoro che e’ stato fatto nelle federazioni del partito”, cosi’ il segretario del Pd in Puglia, Marco Lacarra durante la presentazione delle liste questa mattina a Bari. Su 49 candidati in lista, 22 sono donne “abbiamo superato il 40% previsto dal nostro statuto – ha detto Lacarra – contiamo da ora in poi di provare a raggiungere quell’obiettivo e magari, se possibile, in futuro prossimo avere piu’ donne che uomini nelle liste”. Tra i nomi noti quello di Elena Gentile, candidata sia a Bari che a Lecce, e poi ancora Francesca Pietroforte (consigliera della citta’ metropolitana di Bari), Anita Maurodinoia (gia’ consigliera regionale) e Simonetta Lorusso (consigliera nella prima giunta Emiliano al Comune di Bari). Tra gli uomini l’ex presidente del consiglio regionale Mario Loizzo, Domenico De Santis, Francesco Paolicelli, Donato Pentassuglia (ex assessore alla sanita’ nella giunta regionale guidata da Nichi Vendola), Ruggiero Mennea (gia’ consigliere regionale) e Leonardo Palmisano (candidato alle primarie del PD con Emiliano e scrittore). Sull’accordo con i Cinque Stelle il segretario del Partito Democratico ha “provato ripetutamente a lanciare una proposta programmatica. Gia’ alle primarie chiedevamo che il M5s potesse prendere parte al progetto per la costruzione della Puglia 2020-2025”. Ma “il Movimento Cinque Stelle locale non ha mai ritenuto di condividere il percorso che avevamo avviato, che prevedeva le primarie come momento essenziale per stilare il programma e anche per l’individuazione del candidato presidente- ha detto Lacarra- i pentastellati, dunque, non possono dolersi “che in Puglia che si sia imposto il candidato presidente. Questo sta accadendo a Roma, per la ricandidatura della Raggi, ma nella nostra Regione il candidato ha messo a disposizione, con generosita’, il suo ruolo con le primarie: ci sono 80 mila pugliesi che hanno espresso la loro volonta’ riconfermando la candidatura di Emiliano. E’ chiaro che poi, dopo un percorso cosi lungo, articolato, mettendo insieme posizioni anche critiche all’interno del Pd, non si puo’ poi rimettere tutto in discussione”, ha ribadito. Quindi quando e’ stato chiesto ridiscutere la figura del candidato presidente, “ovviamente abbiamo posto un netto rifiuto, non per una presa di posizione o un pregiudizio, ma perche’ alle spalle c’era un percorso di un anno e mezzo”.

Sulle ripercussioni delle scelte pugliesi sul Governo, Lacarra ha detto di aver “sentito delle dichiarazioni del Ministro Bellanova rispetto ad un mio commento sull’importanza del voto in Puglia e sulla possibilita’ che possa avere ripercussioni anche sulla vita del Governo nazionale. E’ evidente che non e’ nella mia disponibilita’ far cadere un Governo, che il mio ruolo e’ quello di segretario regionale, ma sono un dirigente politico territoriale, oltre ad essere un deputato e credo che io abbia il diritto di esprimere delle valutazioni politiche e questa e’ fondata”. Pensare che il voto regionale “non abbia alcun riverbero sul Governo nazionale credo che sia o da irresponsabili o da chi pensa di svicolare rispetto ad una posizione in Puglia (parlo di Italia Viva) che e’ incomprensibile e che e’ soltanto tesa a fare male e a provare ad impedire che il governatore Emiliano possa essere rieletto e che la Puglia continui ad essere governata dal centro sinistra.

Io rifletterei bene prima di fare delle affermazioni che possono nuocere non solo alla Puglia, ma a tutto il Paese”.

