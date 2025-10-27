Regionali, a Foggia riammesse le liste di FI e Popolari

Sono state riammesse a Foggia le liste di Forza Italia e Popolari Avanti dopo lo stop di sabato da parte della Commissione elettorale per vizi di forma. Per Forza Italia si era presentato un vizio di autenticazione a causa della firma di un parlamentare anziché di un notaio. “Possiamo riprendere serenamente e con rinnovata grinta la campagna elettorale in corso con il candidato presidente Luigi Lobuono. In bocca al lupo a tutti i candidati di Forza Italia della Puglia”, ha dichiarato il segretario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis. Sollievo anche per Gianni Stea, assessore regionale e coordinatore della lista “Popolari, Avanti per Decaro presidente”: “Ringrazio Giuseppe Morgese per aver presentato il ricorso e lo faccio a nome mio e a nome di tutti i 49 candidati della mia lista. Inizia ora la campagna elettorale che ci vedrà impegnati per portare il nostro contributo in Consiglio regionale così da migliorare le condizioni dei nostri cittadini”.



Pubblicato il 27 Ottobre 2025