Reggio Emilia, runner ucciso da auto: arrestato il conducente

(Adnkronos) – Un arresto per il runner, travolto e ucciso stamattina in località Zurco del comune di Cadelbosco Sopra in provincia di Reggio Emilia. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Guastalla, sotto il costante coordinamento della Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, a conclusione degli accertamenti hanno arrestato il conducente dell'autovettura, un 45enne pavese, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di omicidio stradale. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice le valutazioni e determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Aprile 2023