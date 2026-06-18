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Reggio Emilia, investito da camion rifiuti mentre era in bici: morto 11enne

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(Adnkronos) – Tragico incidente oggi a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è morto investito da un camion dei rifiuti mentre era in bici. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 e la dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia locale. Il minore era stato trasportato d'urgenza in gravi condizioni all'arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Giugno 2026

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