Reggio Emilia, investito da camion rifiuti mentre era in bici: morto 11enne

(Adnkronos) – Tragico incidente oggi a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è morto investito da un camion dei rifiuti mentre era in bici. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 e la dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia locale. Il minore era stato trasportato d'urgenza in gravi condizioni all'arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026