Reggio Emilia, incidente mortale a Montecavolo: morto un 86enne

(Adnkronos) –

Un anziano di 86 anni ha perso il controllo dell’auto e ha centrato un pilone in cemento armato, perdendo la vita nella serata di ieri a Montecavolo, nel comune di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. La vittima è il signor Gianfranco Morini, pensionato, molto conosciuto nella frazione e nei paesi vicini per l’attivismo che lo ha sempre caratterizzato, facendolo apprezzare dai tanti amici e conoscenti. Stava guidando nel centro della frazione in mezzo a una fitta nebbia, attorno alle ore 18.30. Era al volante della sua Opel e stava percorrendo via Papa Giovanni, tra la chiesa e le reti del campo sportivo. La tragedia si è consumata all’incrocio con via Mascagni: all’altezza della strettoia Gianfranco Morini ha tirato dritto, centrando in pieno il manufatto e rimanendo accasciato nell’abitacolo. Poco dopo un passante ha lanciato l’allarme, chiamando il 118 e segnalando la presenza di un ferito. Sul posto sono arrivati i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco da Reggio Emilia, credendo di dover estrarre il conducente dall’abitacolo. Cosa che però avevano già provveduto a fare alcun residenti, che si sono subito resi conto delle condizioni estremamente critiche dell'anziano. Poco dopo, mentre i carabinieri eseguivano i dovuti rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente, il personale sanitario ha confermato come non ci fosse nulla da fare. A stretto giro sono sopraggiunti i familiari della vittima, addolorati e increduli, tra cui il figlio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Novembre 2024