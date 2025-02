Reggio Emilia, incendio in stabilimento Inalca: “Chiudere le finestre”

(Adnkronos) – Incendio in un capannone dello stabilimento Inalca di Via Fratelli Manfredi a Reggio Emilia. La struttura era utilizzata per la lavorazione delle carni. Da questa notte, si legge sul profilo X, sono al lavoro per spegnere le fiamme. "Nella notte si è sviluppato un incendio allo stabilimento Inalca di Via Fratelli Manfredi a Reggio Emilia – si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del comune di Reggio Emilia – Sul posto, al momento, sono attivi i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia per domare l'incendio e monitorare la situazione". "In via precauzionale, si suggerisce alla popolazione presente nelle aree adiacenti di non soggiornare nei pressi dell'incendio e chiudere le finestre", si sottolinea nel messaggio che conclude: "Le autorità competenti, Arpae e Ausl, stanno effettuando i rilievi ed eventuali ulteriori indicazioni verranno comunicate su questi canali". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Febbraio 2025