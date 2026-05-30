Reggio Emilia, fa il bagno nel torrente con gli amici ma non riemerge: morto 14enne

(Adnkronos) – Il corpo di un 14enne è stato recuperato dai sommozzatori a Rivalta Reggio Emilia dalle acque del torrente Crostolo. Il ragazzo questa mattina si era trovato insieme a degli amici per un fare un bagno ma non è più riemerso dall'acqua. Gli amici hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e 118.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Maggio 2026