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Reggio Emilia, fa il bagno nel torrente con gli amici ma non riemerge: morto 14enne

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(Adnkronos) – Il corpo di un 14enne è stato recuperato dai sommozzatori a Rivalta Reggio Emilia dalle acque del torrente Crostolo. Il ragazzo questa mattina si era trovato insieme a degli amici per un fare un bagno ma non è più riemerso dall'acqua. Gli amici hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e 118.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Maggio 2026

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