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Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata

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(Adnkronos) – Un camion per il trasporto animali si ribalta sulla via Emilia nel reggiano e dieci maiali si ritrovano a girovagare sulla carreggiata. È accaduto a Calerno, frazione di Sant'Ilario d'Enza, all'altezza dell'incrocio con via XXV aprile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono stati attivati inoltre polizia locale, stradale, vigili del fuoco, protezione civile e servizio veterinario della Asl per la messa in sicurezza degli animali. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Maggio 2026

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