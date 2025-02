Reggio Emilia, brucia lo stabilimento di carni Inalca: il video del maxi incendio

(Adnkronos) – Un grosso incendio è scoppiato nella notte all'Inalca di Reggio Emilia, lo stabilimento che si trova in via Due Canali adibito alla lavorazione delle carni. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute dall'1.30 per domare le fiamme che anno provocato una densa colonna di fumo visibile anche da lontano. Al momento non risultano feriti, ma il calore ha sciolto le tapparelle di alcune case vicine allo stabilimento. In corso di accertamento da parte della Polizia le cause del rogo. In via precauzionale, si suggerisce alla popolazione presente nelle aree adiacenti di non soggiornare nei pressi dell'incendio e chiudere le finestre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Febbraio 2025