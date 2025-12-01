Attualità

Reggio Calabria, assalto a portavalori in galleria: bottino da due milioni di euro

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Ammonterebbe a due milioni di euro il bottino trafugato dai malviventi che, all'alba di questa mattina, hanno assaltato un portavalori lungo l'autostrada A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, vicino Reggio Calabria. Ad agire sarebbe stato un commando che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a isolare la zona spargendo chiodi sull'asfalto e dando alle fiamme due auto in mezzo alle corsie per interdire l'accesso agli altri veicoli. L'assalto al portavalori è stato compiuto all'interno della galleria. Esplosi anche alcuni colpi d'arma da fuoco, fortunatamente senza feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti a domare le fiamme, carabinieri e polizia, che indagano sull'accaduto. La circolazione autostradale è rimasta bloccata per oltre un'ora in direzione Salerno.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Londra, mistero della ‘ladra di langoustine’: rubati crostacei, manzo e orchidee rare

19 minuti fa

Dal 26 a 29 marzo la comunità della bellezza torna con Cosmoprof Worldwide Bologna 2026

31 minuti fa

E’ morto Nicola Pietrangeli

35 minuti fa

Cremonini (Assocarni): “In 10 anni spariti 19mila allevamenti, preoccupa calo produzione bovina”

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio