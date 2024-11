Reggio Calabria, 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa

(Adnkronos) – Il cadavere di un ragazzo è stato rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro a San Pietro di Caridà, in contrada Monsoreto (Reggio Calabria). I militari sono giunti sul posto dopo la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco. La vittima è Stefano Cirillo, 21 anni, di Cinquefrondi, con un precedente di polizia per oltraggio a pubblico ufficiale. Dalle prime informazioni sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. In corso i rilievi da parte dei carabinieri, che hanno avviato le indagini. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Novembre 2024