Attualità

Regalo hi-tech per Meloni a Natale, parlamentari doneranno alla premier un ‘super Pc’

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – C'è un regalo hi-tech sotto l'albero, quest'anno, per Giorgia Meloni. I parlamentari di Fratelli d'Italia hanno deciso ancora una volta di fare una colletta per il tradizionale dono natalizio, destinato alla presidente del Consiglio e leader del partito. Se dodici mesi fa il cadeau aveva preso la forma di un letto king-size, questa volta la scelta sarebbe virata sulla tecnologia: un computer di fascia altissima, descritto come un modello di ultima generazione. Sulla marca del dispositivo resta il più stretto riserbo, ma – riferiscono fonti parlamentari del centrodestra all'Adnkronos – si tratterebbe di un prodotto top di gamma. Invariata rispetto allo scorso anno la quota minima di partecipazione alla raccolta: 50 euro, la cifra simbolica richiesta a deputati e senatori per contribuire al regalo di Natale. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Juve, Exor smentisce trattative per cessione quote

48 minuti fa

Dibattito acceso ad Atreju sulla giustizia, scintille sul caso Palamara con Parodi

58 minuti fa

No vax assolta per frasi contro Bassetti. Il giudice: “Delirio generico”

1 ora fa

Carta d’identità a Roma, sabato 12 dicembre la notte bianca: cosa prevede

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio