Regalo di Natale per il Gino Lisa: Aeroitalia potrà operare su Milano Linate

Nuovo passo avanti per lo scalo foggiano. Aeroporti di Puglia comunica che ad Aeroitalia sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie per operare sull’aeroporto di Milano Linate. In virtù del provvedimento adottato da Assoclearance, a partire dal prossimo 12 gennaio il vettore potrà effettuare i voli sulla tratta, rispettando le frequenze che in precedenza erano operate da un altro vettore. “La ripresa del collegamento aereo con Linate è il regalo di Natale che la Regione fa ai cittadini di Foggia – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. È un segnale concreto di attenzione verso chi vive, lavora e si muove ogni giorno sul nostro territorio. Un risultato atteso e costruito con impegno, grazie anche alla cooperazione con Assoclearance ed ENAC, perché era una promessa che andava mantenuta”.Secondo Emiliano, il ripristino della rotta consente di “ridurre le distanze, migliorare la mobilità e rafforzare le opportunità per famiglie, imprese e istituzioni”, confermando la volontà della Regione di tradurre gli impegni in risultati concreti.Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto in occasione della presentazione degli operativi Aeroitalia su Foggia – ha spiegato-. Un risultato che ci rende orgogliosi, reso possibile dal concreto supporto istituzionale e tecnico di Assoclearance ed ENAC e dal lavoro di squadra che ha visto protagonisti Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e Aeroitalia, tutti impegnati a dare risposta alla richiesta di un territorio che vede nei collegamenti aerei uno strumento imprescindibile di sviluppo. Ancora una volta desidero esprimere il mio ringraziamento alla Regione Puglia, per lo straordinario supporto e per la fiducia che costantemente assicura ad Aeroporti di Puglia. Ripristinare i collegamenti su Milano Linate amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia. Proseguiamo senza indugio su questo cammino di crescita, certi che anche il mondo delle imprese saprà cogliere questa ulteriore opportunità che Aeroporti di Puglia ha reso concreta, anche vincendo la diffidenza di chi ha sempre giudicato con sufficienza il nostro impegno per Foggia”.

Episcopo: “Un risultato concreto che restituisce al territorio una rotta strategica”

“Il via libera alle autorizzazioni che consentono ad Aeroitalia di operare sullo scalo di Milano Linate e la conseguente ripresa del collegamento con il “Gino Lisa” a partire dal prossimo 12 gennaio rappresentano una notizia di straordinaria importanza per Foggia e per tutta la Capitanata – Così la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, commenta l’avvio della nuova fase operativa dell’aeroporto foggiano.-. Si tratta di un risultato concreto, che restituisce al nostro territorio una rotta strategica e attesa, capace di ridurre le distanze e rafforzare le opportunità di mobilità per cittadini, imprese e istituzioni.La prima cittadina ha poi espresso un ringraziamento al presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano “per aver mantenuto un impegno assunto con la nostra comunità e per l’attenzione dimostrata verso Foggia in questi anni di governo regionale”. Parole di apprezzamento anche per il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile “per il lavoro determinato e puntuale svolto insieme a tutti i soggetti coinvolti, in particolare Assoclearance ed ENAC, che ha reso possibile questo traguardo”. Episcopo ha inoltre ringraziato assessori, consiglieri regionali, deputati ed eurodeputati che negli anni hanno sostenuto l’aeroporto “Gino Lisa”, sottolineando come “si sia manifestata una sensibilità corale nei confronti del nostro territorio”.“La ripresa del collegamento con Milano Linate – conclude la sindaca – è un segnale di fiducia nel futuro del nostro aeroporto e nel ruolo che esso può e deve svolgere nello sviluppo economico e sociale del territorio regionale.Un augurio di buon lavoro è stato infine rivolto ad Aeroitalia, con l’auspicio che il vettore sappia rispondere alle esigenze dei passeggeri e contribuire al consolidamento e alla crescita dell’aeroporto.“Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere con convinzione ogni azione utile a rafforzare i collegamenti aerei di Foggia, perché infrastrutture efficienti e accessibili sono una leva fondamentale per lo sviluppo e la competitività della nostra città”.



Pubblicato il 24 Dicembre 2025