Attualità

Referendum giustizia, Calenda e il post del Pd: “Siete impazziti?”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Ma vi siete impazziti completamente Pd?". E' la domanda che Carlo Calenda, leader di Azione, su X pone al Partito Democratico. Il motivo che spinge il senatore ad attivarsi è un post pubblicato dal Pd, in cui viene riproposto un intervento in tv di Angelo D'Orsi sul referendum sulla riforma della giustizia: il messaggio era accompagnato dal claim 'il 22 e 23 marzo vota no!'. "D'Orsi e’ un aperto sostenitore di Putin che viene invitato in Russia dal canale di disinformazione Russia Today! Cancellate subito questo obbrobrio. Pina Picierno fai qualcosa", scrive Calenda. Tra i primi commenti al post di Calenda, quello di Picierno, vice presidente del Parlamento Ue: "Il post è stato cancellato. Un errore grave a cui è stato posto rimedio subito", la replica dell'europarlamentare dem.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Dal Venezuela all’Ucraina e Gaza, la riunione di Gabinetto fiume di Trump

13 minuti fa

Imprese, Tiloca (CamCom Sassari): “Camera del Futuro portale modellato per aziende del Nord Sardegna”

14 minuti fa

Made in Italy 2030: il Libro Bianco del Mimit segna il ritorno dello Stato stratega

14 minuti fa

Imprese, Visconti (CamCom Sassari): “Con ‘Camera del Futuro’ sito per smaltire burocrazia”

16 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio