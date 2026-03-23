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Referendum giustizia, boom affluenza: ipotesi 58-62%, cosa dice l’esperto

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(Adnkronos) – Affluenza boom al referendum per la riforma sulla giustizia. La prima giornata di voto si è chiusa con il dato del 46,07%. Oggi si vota fino alle 15 e ci si interroga su quale sarà l'affluenza finale. Un numero maggiore di votanti favorisce il Sì o il No? "Con il dato di affluenza al 46,07% ieri sera alle ore 23, la stima per l'affluenza finale oggi alle ore 15 è nella forchetta dal 58 al 62 per cento", afferma in un comunicato Alessandro Amadori, psicologo, docente di Comunicazione Politica all’Università Cattolica di Milano e Direttore Scientifico di Yoodata, commentando i dati. "L'impressione è che questo appuntamento sia diventato una sorta di prova generale delle elezioni politiche 2027, con buona partecipazione al voto da parte degli elettori di tutti i principali partiti italiani", aggiunge. Il dato del 46,07% rappresenta oltre il doppio dell'affluenza registrata, dopo la prima giornata, nel referendum di giugno 2025 in cui gli elettori erano chiamati a esprimersi su cinque quesiti, tra lavoro e cittadinanza. In quel caso l'affluenza alle urne era stata del 22,73%. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Marzo 2026

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