Referendum dell’8 e 9 giugno, i social si mobilitano: ‘Votare è importante’

(Adnkronos) –

I social si mobilitano per i referendum dell’8 e 9 giugno: “Votare è importante”. Spiegazioni dei quesiti, video divertenti sull’importanza del voto, appelli per recarsi alle urne: sui social nell’ultimo mese influencer e content creator si sono mobilitati per i referendum dell’8 e del 9 giugno sul lavoro e la cittadinanza, anche in risposta a chi parla di disimpegno dei giovani (e poi magari invita all’astensione…). I The Jackal, con un video pubblicato il 2 giugno che ha superato le 800mila visualizzazioni su Instagram, dimostrano che il modo migliore per festeggiare la Repubblica è andare a votare. Ceppe Pasciano di Ceppeland e Connie Dentice replicano invece la celebre scena dell’orgasmo al ristorante di “Harry, ti presento Sally” per illustrare i miglioramenti delle condizioni dei lavoratori in caso di successo dei referendum. Flavia Carlini su Instagram e TikTok spiega in maniera semplice e divulgativa i quesiti, e lo stesso fanno Andrea Borello, l’avvocato Giuseppe Di Palo, Giorgia Giangrande, Valeria Angione, Emma Zambelli, solo per citarne alcuni. Ci sono poi i video silenziosi o musicali, ma molto espliciti, come quello di Alessia Merola, content creator da un milione di followers su TikTok. Da Will a Factanza, da Fanpage a The Vision, non mancano infine, ovviamente, i media dal taglio informativo, che illustrano i temi del referendum con card e video riassuntivi —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Giugno 2025