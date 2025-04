Referendum, anche Foggia partecipa alla giornata di mobilitazione

Anche Foggia partecipa alla giornata di mobilitazione nazionale di oggi che vedrà 120 piazze animarsi in tutta Italia per lanciare la campagna per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza che si voteranno l’8 e il 9 giugno prossimi. Nel capoluogo dauno ci sarà un happening che alternerà momenti di cultura e musica a testimonianze di lavoratrici e lavoratori che vivono quotidianamente le condizioni di precariato, insicurezza, subordinazione che il referendum si propone di superare. “Dobbiamo vincere una diffusa disaffezione al voto e spingere le persone a partecipare per poter raggiungere il quorum – spiega il segretario generale della Cgil di Foggia, Gianni Palma. Il referendum è una forma di democrazia diretta, chi vota si sa che in caso di vittoria il giorno dopo quelle norme saranno abrogate e non potranno essere reintrodotte con percorsi legislativi. A sostegno dei referendum sono state raccolte milioni di firme e l’obiettivo è restituire quella dignità costituzionale al lavoro e riconquistare diritti cancellati dalle politiche neoliberiste degli ultimi trent’anni, che non hanno portato nulla in termini di stabilità occupazionale e potere d’acquisto dei salari”. Quattro i quesiti sul lavoro: il primo si propone di abrogare la norma che disciplina i licenziamenti illegittimi nelle imprese con più di 15 dipendenti, prevedendo in questi casi il reintegro nel posto di lavoro e non un semplice indennizzo come previsto oggi. Il secondo punta invece ad aumentare le tutele per lavoratrici e lavoratori delle piccole imprese sotto i 16 dipendenti sempre in caso di licenziamento illegittimo, superando il limite delle 6 mensilità come risarcimento. Il terzo punta all’eliminazione delle norme che permettono l’abuso dei contratti a termine per ridurre la piaga del precariato, reintroducendo l’obbligo delle causali giustificative in caso di ricorso a questo tipo di rapporti di lavoro. Il quarto punta ad accrescere la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il quinto quesito insiste sul tema della cittadinanza e propone di ridurre da dieci a cinque anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, fermo restando i requisiti richiesti per ottenerla.



Pubblicato il 12 Aprile 2025