‘Red Bull 64 Bars Live’, Ele A, Nerissima Serpe e Papa V come special guest: il live a Taranto

(Adnkronos) – Cresce ulteriormente l'attesa per la quinta edizione di Red Bull 64 Bars Live, in programma sabato 3 ottobre nel quartiere Paolo VI di Taranto, all'interno del complesso delle Case Bianche: lo show ha infatti registrato il sold out, con tutti i biglietti già polverizzati a quasi un mese dall'evento. Ad accompagnare questa notizia arriva anche l'annuncio di tre nuovi special guest che si aggiungono alla line up già annunciata: Nerissima Serpe, Papa V ed Ele A. Dopo le tappe di Napoli (Scampia) e Roma (Corviale), il format prosegue il suo percorso nei territori che hanno segnato la storia del rap italiano. La scelta delle Case Bianche conferma e rafforza l'identità del progetto: portare il rap nei quartieri, trasformando spazi simbolici in palcoscenici capaci di raccontare storie, comunità e cultura urbana. Una visione che continua a trovare una risposta concreta nel pubblico, come dimostra il grande entusiasmo che ha registrato il sold out. A impreziosire la line up arrivano gli special guest d'eccezione: Nerissima Serpe; tra le voci più riconoscibili della nuova scena rap italiana, dallo stile diretto e crudo, capace di raccontare la realtà senza filtri, Papa V; classe 2000 cresciuto nell'hinterland milanese, si distingue per una scrittura incisiva e uno stile autentico; Ele A, tra le rapper più interessanti emerse negli ultimi anni, si distingue per una scrittura ricercata e uno stile personale. Tre presenze che arricchiscono il racconto corale di questa quinta edizione, portando sul palco delle Case Bianche linguaggi e sensibilità differenti, in perfetta sintonia con lo spirito del format. A loro si aggiunge anche Rrari dal tacco. Il warm up vedrà invece protagonista Scaccia e altri artisti tba. Gli special guest si aggiungono agli altri già annunciati: Kid Yugi, una delle penne più distintive ed eroe della scena che proprio dalla Puglia ha conquistato il successo nazionale; Sayf, tra le voci più interessanti del nuovo panorama musicale, capace di fondere rap, scrittura personale e influenze mediterranee; Capo Plaza, tra gli artisti più ascoltati e certificati della scena italiana; Artie 5ive, punto di riferimento della nuova scena grazie a un immaginario potente, un flow incisivo e una rapida ascesa che lo ha consacrato tra gli artisti più seguiti del momento; infine Redman,leggendaria icona dell'hip hop mondiale e special guest internazionale della quinta edizione. Autore di album entrati nella storia del rap mondiale e protagonista di uno dei sodalizi più iconici del genere insieme a Method Man, porterà a Taranto tutta l'energia e il carisma di una carriera che ha influenzato generazioni di artisti. Producer ufficiale dell’evento sarà l’artista multiplatino Night Skinny. Ognuno di loro porta con sé un immaginario preciso e la loro presenza promette di costruire un live che mette in dialogo generazioni e stili diversi, mantenendo al centro l’essenza del format: 64 barre, performance senza filtri e identità artistiche che si esprimono in modo puro e diretto. Un susseguirsi di esibizioni pensate per valorizzare la singolarità di ciascun artista e, allo stesso tempo, la forza collettiva della scena che Red Bull 64 Bars Live porta sul palco. Tra gli artisti presenti, Kid Yugi, Capo Plaza, Artie 5ive, Nerissima Serpe e Redman hanno già firmato i loro episodi di Red Bull 64 Bars, disponibili sul canale ufficiale Red Bull Droppa, dove sarà trasmesso anche il live in streaming e, successivamente, reso disponibile on demand insieme alle registrazioni delle edizioni precedenti.

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Pubblicato il 9 Settembre 2026