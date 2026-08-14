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Recuperati i tre dipinti di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca﻿

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(Adnkronos) – I carabinieri del comando provinciale di Parma e di tutela del patrimonio culturale, nel corso di perquisizioni delegate dalla procura, hanno recuperato i tre dipinti rubati a marzo: “Tasse et plat de cerises", matita e acquerello su carta bianca delle dimensioni di 380×490 mm dell'artista post impressionista Paul Cezanne (valore stimato di 6.000.000 euro), "Les Poisson", olio su tela di 40 x 51,5 cm dell'artista impressionista Pierre Auguste Renoir, firmato e datato in basso a destra "Renoir 1917" del valore stimato di 3.000.000 euro circa; "Odalisque Sur La Terrasse", acquatinta a colori su carta (velin d'arches) 63 x 91 cm complessive dell'artista modernista Henri Matisse del valore stimato di 20.000 euro. Gli accertamenti sono tuttora in corso. Le opere erano state sottratte lo scorso 23 marzo dal museo “Fondazione Magnani Rocca” di Traversetolo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Agosto 2026

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