Recruiting Day: buona la prima a Manfredonia

Grande affluenza di candidati per il Recruiting Day organizzato dal Centro per l’Impiego di Manfredonia – Arpal Puglia presso il Palazzo della Sorgente di Manfredonia. Davanti una platea folta e variegata di profili professionali, la struttura turistica di nuova apertura in zona Mattinatella si è presentata e con il supporto degli operatori del Centro Impiego ha avviato le selezioni per 3 figure professionali: Cuoco, Aiuto Cuoco, Addetti alle pulizie.

I candidati partecipanti all’incontro sono stati 35 ed ognuno di loro ha avuto modo di effettuare un colloquio faccia a faccia con la nuova realtà aziendale per esplicare le proprie esperienze e competenze curriculari nonché comprendere al meglio i dettagli della proposta lavorativa.

Il riscontro è stato positivo da ambo i lati: i candidati si sono detti soddisfatti di questa tipologia di selezione così trasparente, dinamica ed aperta, mentre l’azienda ha potuto valutare una larga rosa di professionalità che non avrebbe potuto raggiungere diversamente, grazie anche ad un notevole riscontro mediatico.

La funzione IDO – Incontro Domanda Offerta di lavoro del Centro Impiego promuoverà questo tipo di incontri anche per successive Vacancy presenti sul portale della Regione Puglia “Lavoro X Te”, avendo valutato positivamente questa esperienza ed il valore del contatto diretto tra aziende, lavoratori e servizi pubblici di intermediazione.



Pubblicato il 15 Aprile 2023