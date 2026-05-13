Attualità

Rebuild 2026, Vecci (Near): “Rigenerazione urbana e housing accessibile, servono regole stabili e tempi certi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – I progetti di rigenerazione urbana e di housing accessibile richiedono non solo qualità progettuale, ma anche un quadro regolatorio stabile e tempi certi di attuazione. È quanto ha evidenziato Andrea Vecci, executive director impact, sustainability & communication di Near, intervenendo a Rebuild 2026. "Non basta affrontare questi progetti di rigenerazione urbana e di affordable housing dal punto di vista della qualità progettuale, ma è necessario accompagnarli con una stabilità e una prevedibilità del quadro operativo e autorizzativo", ha dichiarato. Secondo Vecci, uno dei principali nodi riguarda la durata dei procedimenti e la capacità del sistema pubblico di seguire i progetti oltre la fase di gara. "Servono tempi autorizzativi certi, regole del gioco che non cambino in corso d'opera e una capacità del settore pubblico di accompagnare i progetti oltre il bando. In caso contrario, anche un buon progetto rischia di perdere equilibrio o di indebolirsi nella sua sostenibilità economica nel tempo", ha spiegato. Infine, Vecci ha richiamato l’importanza di un quadro normativo chiaro e di un coordinamento efficace tra livelli istituzionali. "Ben venga un fast track previsto dal piano casa, purché sia costruito in modo condiviso con i Comuni, che sono poi chiamati ad applicarlo sul territorio e a tradurre la strategia nazionale in risultati concreti", ha concluso. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

‘Oltre’, nel carcere di Castrovillari l’evento di moda e inclusione dedicato a Jole Santelli

8 minuti fa

Lombardia, Alparone (vicepresidente Regione): “Pa ha bisogno di competenze ingegneri”

11 minuti fa

Porti, Basso (Pd): “Riforma necessaria ma evitare centralizzazione”

24 minuti fa

Stupro Capodanno, imputato condannato a 6 anni e mezzo in appello: “Fu violenza di gruppo”

32 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio

Questo si chiuderà in 5 secondi