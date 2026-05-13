Rebuild 2026, Costa (Autobrennero): “Innovazione e digitalizzazione guideranno mobilità del futuro”

(Adnkronos) – "Noi gestiamo un'arteria che va dal passo del Brennero fino alla Pianura padana, che è di un'importanza straordinaria nell'ambito europeo, in quanto passa oltre il 10% di tutto l'import ed export italiano per il passo del Brennero. La gestiamo in qualità di soggetti riconosciuti come portatori di innovazione e sicurezza nell'ambito della mobilità. Il lavoro che stiamo facendo ora è su digitalizzazione della mobilità e sensoristica, che consente di produrre un gemello digitale delle opere che poi vengono soggette ai carichi in transito, ma che sono monitorate in tempo reale e dove la parte previsionale, utilizzando anche algoritmi di intelligenza artificiale, risulta assolutamente deterministica". Così Carlo Costa, direttore tecnico generale Autostrade del Brennero, alla dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn). "Ciò rappresenta l'idea di immaginare una mobilità che sia sempre più coordinata, cooperativa e sempre meno individuale, dove i mezzi comunicano con gli altri mezzi e con l'infrastruttura -sottolinea Costa-. Ecco, questo aspetto è la chiave di sviluppo del futuro che cambierà dalla vita di tutti noi e avrà anche un beneficio rispetto allo sviluppo urbano delle città e all'ambito civile, dove ormai la tecnica Bim (Building information modeling), il gemello digitale e la parte di sensoristica nella gestione dei processi, risultano imprescindibili da uno sviluppo sostenibile e da un incremento della sicurezza". "Rebuild rappresenta una bellissima iniziativa che porta a confrontarsi in un ambito fieristico, ma soprattutto congressuale, rispetto a tematiche che tracceranno l'indirizzo del futuro. Pertanto, Autobrennero è sempre stata presente in queste e anche nelle sessioni degli anni precedenti perché ha sempre fatto di innovazione e ricerca un elemento cardine del proprio sviluppo", conclude.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026