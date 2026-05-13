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Rebuild 2026, Capri (Agenzia del Demanio): “Rigenerazione urbana, serve più rapidità e continuità decisionale”

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(Adnkronos) – La rigenerazione urbana richiede un cambio di passo sul piano dei processi decisionali e dei tempi di attuazione. È quanto ha sottolineato Gianluca Capri, responsabile del Centro ricerca e sviluppo dell'Agenzia del Demanio, intervenendo a Rebuild 2026. Capri ha evidenziato la complessità che caratterizza il coinvolgimento congiunto di soggetti pubblici e operatori privati nei progetti di trasformazione urbana, richiamando la necessità di una maggiore continuità nella visione e nella capacità di risposta del sistema pubblico. Un nodo centrale riguarda i tempi di realizzazione degli interventi e gli iter autorizzativi, spesso percepiti come troppo lunghi. "Occorre una visione continua e una capacità di risposta del sistema pubblico in tempi più rapidi. I tempi autorizzativi sono spesso troppo dilatati", ha sottolineato. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Maggio 2026

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