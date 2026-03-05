realme presenta la tecnologia LumaColor Image

(Adnkronos) – L'evoluzione della fotografia computazionale compie un passo avanti con l'annuncio della tecnologia LumaColor IMAGE, soluzione proprietaria che debutterà a breve sulla nuova serie di smartphone realme 16 Pro. L'obiettivo dichiarato è il superamento dei limiti strutturali della fotografia di ritratto nei dispositivi di fascia media, puntando su una gestione integrata di luce e colore per ottenere una resa dell'incarnato più fedele alla realtà. A supporto di questa innovazione, è stata ufficializzata la nascita del LumaColor IMAGE LAB, un centro di ricerca istituito in partnership con l'ente di certificazione TÜV Rheinland per definire parametri scientifici stabili nella calibrazione cromatica. La collaborazione con TÜV Rheinland ha permesso di simulare scenari di illuminazione quotidiani critici, come interni di ristoranti con luci soffuse o ambienti urbani caratterizzati da fonti luminose miste e sature. Attraverso questi test, il laboratorio ha perfezionato la pipeline di elaborazione LumaColor, cercando di eliminare le discrepanze tipiche dei metodi tradizionali che, separando la gestione della luminosità da quella del colore, rischiano spesso di produrre sovraesposizioni o distorsioni cromatiche. Il sistema punta a armonizzare questi due vettori in modo intelligente, garantendo un equilibrio naturale tra il soggetto e lo sfondo. Sotto il profilo tecnico, la serie realme 16 Pro promette di introdurre miglioramenti nella ricostruzione delle texture e nella gestione della profondità di campo. La tecnologia LumaColor IMAGE lavora su un’ottimizzazione tridimensionale delle tonalità della pelle per riprodurre fedelmente "mille volti, mille incarnati", evitando l'effetto di appiattimento digitale. Il sistema di sfocatura ottica con fusione della profondità è progettato per isolare il soggetto in modo immersivo, mentre la ricalibrazione di luci e ombre tra la persona e la scena circostante aggiunge una stratificazione visiva che mima il comportamento delle ottiche professionali. Ulteriori dettagli su specifiche tecniche, prezzi e disponibilità della serie 16 Pro saranno resi noti in occasione del lancio ufficiale.

Pubblicato il 5 Marzo 2026