realme 16 Pro+ – La recensione

(Adnkronos) – Il nuovo realme 16 Pro+ si presenta sul mercato non come un semplice aggiornamento incrementale, ma come un tentativo deciso di ridefinire cosa ci si debba aspettare da un dispositivo di fascia media, puntando tutto su un design curato da firme internazionali e un comparto fotografico che sfida i top di gamma. La collaborazione con il designer Naoto Fukasawa abbandona i fasti della pelle vegana dei modelli precedenti per abbracciare una filosofia chiamata "Urban Wild". Il retro è realizzato in silicone organico bio-based, un materiale derivato da paglia vegetale rinnovabile che al tatto risulta morbido, leggermente elastico e, soprattutto, molto resistente allo sporco e alle impronte. Con uno spessore di 8,49 mm (che scende a 8,09 mm nella versione Pink) e un peso di 203 grammi, il dispositivo risulta ergonomico grazie a una curvatura continua che unisce pannello posteriore, frame laterale e display. Il modulo fotografico, denominato "Volcanic Camera Deco", richiama l'estetica dell'orologeria di lusso con una finitura metallica a specchio ottenuta tramite lavorazione PVD. Il pannello AMOLED da 6,8 pollici del realme 16 Pro+ rappresenta uno dei vertici tecnologici dell'intero pacchetto, non solo per la scheda tecnica, ma per la risposta reale durante l'uso intensivo. Con una risoluzione di 1280*2800 e una profondità di colore a 10 bit, la riproduzione cromatica appare vibrante e fedele, coprendo il 100% dello spazio colore DCI-P3. Il dato sulla luminosità di picco, che tocca i 6500 nit, si traduce in una visibilità cristallina anche in scenari di luce ambientale estrema, eliminando i riflessi fastidiosi che spesso penalizzano i display meno evoluti. Durante i test di visione di contenuti HDR, la gestione dei contrasti con un rapporto di 5.000.000:1 permette di mantenere dettagli profondi nelle zone d'ombra senza sacrificare la brillantezza dei punti luce. Spostando l'analisi sul versante del gaming e della fluidità di sistema, la frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, gestita in modo adattivo, assicura transizioni estremamente morbide e un input lag ridotto ai minimi termini. Nelle sessioni di gioco più frenetiche, come nei titoli sparatutto o di corse, la frequenza di campionamento del tocco a 240Hz risponde con precisione millimetrica a ogni comando, supportata da un motore di vibrazione tattile che restituisce un feedback secco e puntuale. Il sistema di protezione visiva, basato su un PWM Dimming ad alta frequenza (4608Hz), è stato messo alla prova in sessioni notturne prolungate: il risultato è un'assenza quasi totale di sfarfallio percepibile, riducendo drasticamente l'affaticamento oculare rispetto a pannelli standard. Anche sotto sforzo termico prolungato, il display non ha mostrato cali di frame rate o fenomeni di ghosting, confermando la solidità dell'integrazione tra hardware e ottimizzazione software Flux Engine. Il comparto fotografico del realme 16 Pro+ non è solo un esercizio di pixel, ma il fulcro di un’ambiziosa operazione culturale che vede lo smartphone entrare ufficialmente nelle aule dell'Accademia di Belle Arti di Roma. La scelta della Scuola di fotografia e video di adottare questo dispositivo come strumento didattico ufficiale per il progetto "Portrait of Italians" nobilita la tecnologia mobile, trasformandola in un mezzo di espressione artistica riconosciuto. Come sottolineato dal professor Claudio Libero Pisano, l'opportunità per gli studenti di misurarsi con lo storytelling visivo e la composizione fuori dagli atelier, immergendosi nella "vita vera" per ventiquattro ore al giorno, permette di codificare la realtà quotidiana attraverso un’ottica professionale. Questo percorso pedagogico culminerà a giugno in una mostra presso la sede di Campo Boario, dove le immagini catturate diventeranno opere d'arte curate dagli stessi studenti del Dipartimento curatoriale.

Tecnicamente, questa fiducia istituzionale poggia su un sistema a tripla camera che copre ogni esigenza creativa, dalla macro al super-teleobiettivo. Il sensore principale Samsung HP5 da 200 MP, grazie alla stabilizzazione ottica OIS e all'apertura f/1.8 e all'innovativo algoritmo LumaColor (validato da TÜV Rheinland) cattura una quantità di dati tale da permettere ritagli significativi senza perdita di nitidezza, un aspetto fondamentale per chi deve stampare ed esporre i propri lavori. La vera star per i ritrattisti è però il teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3.5x: la lunghezza focale equivalente è ideale per minimizzare le distorsioni del volto, offrendo una prospettiva naturale che, unita al nuovo algoritmo HyperRAW, restituisce incarnati realistici e una gamma dinamica estesa. Anche nelle situazioni di luce complessa, tipiche della fotografia di strada o dei set improvvisati dagli studenti, il dispositivo mantiene un controllo del rumore eccellente. La combinazione tra l'hardware di alto livello e la libertà creativa offerta dalla collaborazione con l'Accademia dimostra come la fotografia computazionale sia ormai pronta a sfidare i canoni della strumentazione tradizionale, offrendo ai futuri artisti uno strumento capace di fissare istantanee culturali con una qualità d'immagine che non teme il confronto con i grandi formati. L'ingegneria applicata al comparto energetico del realme 16 Pro+ rappresenta una delle evoluzioni più significative per la categoria, riuscendo a scardinare il compromesso storico tra autonomia e spessore. La "Titan Battery" da 7000mAh non è solo un dato numerico imponente, ma il risultato dell'impiego di una nuova densità energetica che permette di mantenere il profilo del telefono estremamente sottile, fermandosi a soli 8,49 mm. Durante i test di utilizzo reale, questa capacità si traduce in una libertà operativa quasi inedita: con un uso standard si superano agevolmente i due giorni di autonomia, mentre anche nelle giornate di stress intenso, tra sessioni di shooting a 200MP e streaming costante, si arriva a sera con una riserva d'energia ancora rassicurante. La gestione termica è affidata al sistema AirFlow VC, una camera di vapore di ampie dimensioni che dissipa efficacemente il calore generato dallo Snapdragon 7 Gen 4, evitando fenomeni di thermal throttling anche quando il processore lavora a pieno regime. In ambito gaming, le prestazioni del chipset a 4nm di TSMC garantiscono una stabilità dei frame rate elevata, supportata da un’ottimizzazione software che dà priorità ai processi attivi per minimizzare i micro-lag. Un elemento distintivo emerso durante le prove è la funzione Bypass Charging: quando lo smartphone è collegato alla rete elettrica durante il gioco, l'energia alimenta direttamente la scheda madre senza passare per la batteria. Questo accorgimento tecnico riduce drasticamente il surriscaldamento del corpo macchina e, nel lungo periodo, preserva l'integrità chimica della cella, rallentandone l'usura. Per quanto riguarda il ripristino dell'energia, la tecnologia Ultra Charge da 80W bilancia velocità e sicurezza, permettendo di ricaricare il 50% di questa enorme unità in tempi estremamente competitivi per la sua capacità, rendendo il realme 16 Pro+ un vero punto di riferimento per chi mette la continuità operativa al primo posto della propria lista di priorità. Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dai test è la protezione "quadrupla" contro gli agenti esterni. Il dispositivo non si limita alla classica resistenza all'immersione, ma ottiene le certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K. Se l'IP68 garantisce la possibilità di immergere lo smartphone fino a 2 metri per 30 minuti, l'IP69K rappresenta il vero salto di qualità: il telefono è progettato per resistere a getti d'acqua ad altissima pressione (fino a 10 MPa) e ad alte temperature (fino a 80°C). Questa combinazione lo rende virtualmente immune non solo a cadute in acqua o pioggia torrenziale, ma anche a scenari di pulizia o esposizione accidentale a vapori e getti violenti, una rarità assoluta al di fuori dei telefoni da cantiere. A completare la robustezza strutturale interviene il vetro Corning Gorilla Glass 7i, che assicura una protezione superiore contro graffi e impatti sul pannello frontale. L'esperienza sonora del realme 16 Pro+ è stata progettata per completare l'immersività del display, puntando su una configurazione a doppio altoparlante stereo che garantisce un fronte sonoro ampio e ben bilanciato. La certificazione Hi-Res Audio, sia per l'ascolto cablato tramite USB-C che per quello wireless, assicura una riproduzione fedele delle alte frequenze e una distorsione armonica ridotta al minimo, dettaglio che emerge chiaramente durante l'ascolto di tracce lossless o nella visione di film d'azione. Durante i test, gli speaker hanno dimostrato una pressione sonora notevole senza gracchiare al massimo volume, mantenendo una buona separazione tra le medie frequenze, dedicate alle voci, e i bassi, che risultano percepibili e corposi grazie alle dimensioni generose delle casse acustiche integrate.

Particolare attenzione è stata rivolta all'ottimizzazione software tramite algoritmi di audio spaziale, che lavorano per espandere virtualmente la scena sonora, rendendo l'esperienza di gioco più direzionale: in titoli competitivi, la capacità di individuare la provenienza dei suoni ambientali offre un vantaggio tattico concreto. Per chi preferisce l'utilizzo di cuffie Bluetooth, il supporto ai codec avanzati come LDAC e aptX Adaptive garantisce una trasmissione stabile e a bassa latenza, fondamentale per mantenere il sincrono tra labiale e audio nei contenuti video. Il sistema di cancellazione del rumore ambientale a doppio microfono, supportato dall'intelligenza artificiale, si è rivelato inoltre estremamente efficace in chiamata e durante le registrazioni video, isolando la voce dai disturbi di sottofondo come vento o traffico urbano, restituendo un audio pulito e professionale in ogni circostanza. L’ecosistema software del realme 16 Pro+, basato sulla realme UI 7.0 e Android 16, segna un cambio di passo grazie all'integrazione nativa di NEXTAI, una suite di funzioni concepite per semplificare le operazioni quotidiane attraverso un approccio predittivo. Durante l'uso prolungato, si percepisce come l'intelligenza artificiale non sia un semplice elemento di marketing, ma un motore silenzioso che ottimizza le risorse di sistema in tempo reale. Il Flux Engine, ad esempio, analizza i pattern di utilizzo dell'utente per pre-caricare le applicazioni più utilizzate, riducendo i tempi di avvio e garantendo una risposta immediata anche quando si passa rapidamente da un'app pesante di editing video a una di messaggistica. Il feedback visivo è supportato da animazioni fluide che non mostrano incertezze, merito di un'allocazione dinamica della memoria RAM che evita la chiusura forzata dei processi in background. L'apporto dell'intelligenza artificiale diventa ancora più tangibile nel trattamento dei contenuti multimediali e nella produttività. La funzione AI Ultra Clarity è stata messa alla prova con scatti effettuati in movimento o con zoom digitale elevato, riuscendo a ricostruire i dettagli delle texture e a ridurre il rumore digitale in modo convincente, senza creare quell'effetto "acquerello" tipico delle elaborazioni software meno raffinate. Per chi utilizza lo smartphone come strumento di lavoro, l'integrazione di Google Gemini Live offre un assistente vocale capace di gestire conversazioni complesse e di fornire riassunti intelligenti delle note vocali o dei testi lunghi. In ambito comunicativo, l'AI Smart Loop impara dalle abitudini di condivisione dell'utente, suggerendo le destinazioni e i contatti più probabili per un file o una foto appena creati, velocizzando il flusso di lavoro. Anche la sicurezza beneficia dell'AI attraverso il riconoscimento biometrico migliorato e il monitoraggio costante delle autorizzazioni delle app, garantendo che i dati sensibili rimangano protetti all'interno del dispositivo.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026