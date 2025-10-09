Attualità

Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella sauna

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un incendio elettrico è scoppiato giovedì mattina nell'abitazione del calciatore del Real Madrid Vinicius Junior, situata nella zona residenziale La Moraleja ad Alcobendas, secondo quanto riportato da Telemadrid.  L'incendio sarebbe divampato nel controsoffitto della sauna situata nel seminterrato ed ha causato una grande nuvola di fumo che ha avvolto due piani dell'abitazione. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, riuscendo a domare le fiamme e a ventilare le stanze colpite.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Bullismo, Grillo: “Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri ragazzi”

11 minuti fa

Sostenibilità, Di Amato (Assolombarda): “Italia leader, Lombardia eccellenza”

17 minuti fa

Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): “Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante”

30 minuti fa

Bullismo, Martino: “Polizia si evolve tra tecnologie e ricerca disagio sul territorio”

45 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio