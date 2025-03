Real Madrid passa ai rigori, Atletico ko: Alvarez e il doppio tocco, penalty annullato – Video

(Adnkronos) – Il Real Madrid batte l'Atletico Madrid per 4-2 ai calci di rigore nel ritorno degli ottavi di Champions League e vola ai quarti di finale. Dopo l'1-0 per i colchoneros nei tempi regolamentari (gol di Gallagher al 1'), con rigore fallito da Vinicius per i blancos, il risultato non cambia nei supplementari. Ai rigori, l'Atletico paga gli errori di Alvarez e Llorente. Clamoroso il penalty di Alvarez: l'argentino segna, ma l'esecuzione è irregolare. Alvarez calcia di destro ma scivola, il pallone colpisce il piede sinistro prima di insaccarsi. Il rigore viene considerato sbagliato. Il Real Madrid sbaglia solo un penalty con Vazquez, l'Atletico fallisce anche con Llorente che colpisce l'incrocio. Rudiger realizza il rigore decisivo, il Real vola ai quarti dove affronterà l'Arsenal. Gli altri match della serata: Lille-Borussia Dortmund 1-2 (Dortmund ai quarti); Arsenal-Psv Eindhoven 2-2 (Arsenal ai quarti); Aston Villa-Bruges 3-0 (Aston Villa ai quarti). Il tabellone dei quarti di finale (gare d'andata 8-9 aprile): Arsenal-Real Madrid; Paris Saint Germain-Aston Villa; Barcellona-Borussia Dortmund; Bayern Monaco-Inter. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Marzo 2025