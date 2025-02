Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il successo in trasferta all'Etihad Stadium (2-3), il Real Madrid ospita al Santiago Bernabeu il Manchester City, nel ritorno del playoff di Champions League. Oggi, mercoledì 19 febbraio, le squadre di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola si giocano un posto agli ottavi di Champions in una finale anticipata. Uno degli effetti della nuova struttura della competizione. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21:

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Rodrygo, Camavinga, Ceballos, Bellingham; Vinicius, Mbappé. All. Ancelotti.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Ake, Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland. All. Guardiola. Il big match di Champions tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252). Sarà possibile vedere la partita in tv anche su NOW e, in chiaro, su Tv8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2025