Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, il Real Madrid ospita il Manchester City – in diretta tv e streaming – al Bernabeu nella sesta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Gli spagnoli arrivano dalla sconfitta interna contro il Celta Vigo, che si è imposto 2-0 nell'ultimo turno di Liga, e in Champions si trovano in sesta posizione con 12 punti. Gli inglesi di Guardiola invece hanno vinto contro il Sunderland 3-0 nell'ultima giornata di Premier League e in Europa sono in decima posizione con 10 punti, a -2 proprio dalla squadra di Xabi Alonso. La sfida tra Real Madrid e Manchester City è in programma oggi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouameni, Guler; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. All. Alonso

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Foden, Gonzalez, Bernardo Silva; Cherki, Haaland, Doku. All. Guardiola Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà inoltre disponibile in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Dicembre 2025