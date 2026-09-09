Real Madrid-Inter, Huijsen litiga con Lautaro Martinez e Barella

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Dean Huijsen fa infuriare il web (nerazzurro) dopo la lite con Lautaro Martinez. Il difensore ex Juventus ha giocato titolare nell'undici che José Mourinho ha schierato per la prima giornata di Champions League, in cui il suo Real Madrid è riuscito a battere l'Inter per 2-1 al Bernabeu. In un finale concitato, in cui la squadra di Chivu ha provato in ogni modo a raggiungere, senza successo, il pareggio, Huijsen ha avuto un acceso 'scambio' con Lautaro Martinez dopo un duro intervento difensivo. Il centrale dei Blancos ha alzato la gamba e rischiato di colpire in testa il capitano nerazzurro, che non l'ha presa bene, nonostante l'arbitro abbia lasciato correre. Ne è nata una lite che è durata per alcuni minuti e che ha portato all'ammonizione per entrambi i giocatori. Già in precedenza Huijsen aveva litigato con Nicolò Barella, facendogli un plateale segno di "stare zitto". Tutto ovviamente ha agitato i tifosi dell'Inter su X, mentre il giovane difensore spagnolo è stato acclamato dai propri tifosi.

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Pubblicato il 9 Settembre 2026