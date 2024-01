Re Carlo operato alla prostata, secondo giorno in ospedale: “Sta bene”

(Adnkronos) – Secondo giorno di ricovero oggi per re Carlo III sottoposto a cure per ingrossamento della prostata. Il sovrano "sta bene". E' stato visto entrare ieri alla London Clinic, nel centro di Londra, accompagnato da Camilla. La regina è stata ieri alla London Clinic fino alle 15.10 e ha sorriso ai giornalisti prima di allontanarsi in auto. E' poi tornata per una visita di circa un'ora e mezza, che si è conclusa poco prima delle 20. Non è chiaro quando il re lascerà la struttura, dove è stato sottoposto a quelle che Buckingham Palace ha definito "cure programmate". Ieri la regina ha assicurato alle persone all'interno della London Clinic che Carlo, 75 anni, stava "bene", dopo le cure. Nella stessa struttura è ricoverata la principessa del Galles, che ha subito un intervento di chirurgia addominale. A Kate, ricoverata da 12 giorni, avrebbe fatto vista ieri re Carlo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Gennaio 2024