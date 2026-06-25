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Re Carlo ha pagato 30 milioni di tasse dal 2022

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(Adnkronos) – Re Carlo III ha rivelato di aver pagato più di 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) di tasse dal suo insediamento al trono in Gran Bretagna, nel settembre 2022. L'annuncio si inserisce "nel quadro dell'impegno della Casa Reale a favore della trasparenza", secondo quanto reso noto da Buckingham Palace. Il principe William, figlio maggiore di Carlo ed erede al trono, ha pagato a sua volta più di 20 milioni di sterline (23 milioni di euro) di tasse dall'inizio di settembre 2022, quando è diventato principe di Galles alla morte della regina Elisabetta II. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Giugno 2026

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