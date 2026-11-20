(Adnkronos) – “Benvenuto nel Servizio segreto di Sua Maestà, signor Bond”. Così il Re Carlo, attraverso l’account della Royal Family, ha accolto Robert Pattinson come il nuovo James Bond dopo che è stato annunciato che l’attore britannico di 40 anni interpreterà il ruolo del più famoso 007. La famiglia reale britannica vanta una lunga storia di rapporti con la celebre saga cinematografica, tra visite sui set e partecipazioni alle prime dei film. La regina Elisabetta II, ricorda ‘People’, in occasione della Olimpiadi del 2012 di Londra è apparsa in un filmato diretto da Danny Boyle accanto al Bond del momento, Daniel Craig. Angela Kelly, storica guardarobiera della regina e sua stretta confidente, ha raccontato nel suo libro del 2019 che Elisabetta II “si divertì moltissimo all’idea e accettò immediatamente”.

“Le chiesi allora se desiderasse avere anche una battuta da pronunciare”, ricorda Kelly. “Senza esitazione, Sua Maestà rispose: ‘Naturalmente devo dire qualcosa. Dopotutto, lui viene a salvarmi'”. “Le chiesi se preferisse dire: ‘Buonasera, James’ oppure ‘Buonasera, signor Bond’. Scelse la seconda formula, conoscendo bene i film di Bond. Nel giro di pochi minuti ero nuovamente nell’ufficio di Edward Young, il segretario privato della regina, per comunicare la buona notizia a Danny. Credo che sia quasi caduto dalla sedia quando gli ho riferito che l’unica condizione posta dalla regina era quella di poter pronunciare la celebre battuta”.

Nel corso dei 60 anni di storia dei film di James Bond, diversi membri della famiglia reale hanno partecipato alle prime cinematografiche, visitato i set e manifestato il proprio sostegno a uno dei franchise più celebri del Regno Unito. La regina Elisabetta, ricorda il settimanale, partecipò alla première londinese del 1967 di ‘Si vive solo due volte’, dove incontrò il primo interprete di James Bond, Sean Connery. La sovrana, scomparsa nel 2022 dopo un regno record di 70 anni, continuò negli anni a incontrare i successivi attori che vestirono i panni dell’agente segreto, tra cui Pierce Brosnan e Daniel Craig.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026