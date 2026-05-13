Re Carlo alla Camera dei Lord, oggi il Discorso del Re

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Re Carlo ha tenuto oggi il King's Speech, il Discorso del Re, nella Camera dei Lord, un evento che si svolge nel quadro di una cerimonia solenne – lo State Opening of Parliament – che segna l'inizio del nuovo anno parlamentare. Carlo ha tenuto il suo primo Discorso del Re nel novembre 2023, l'ultimo nel luglio 2024, quando ha illustrato i provvedimenti di legge pianificati dal governo laburista entrante per la sua prima sessione parlamentare, che si è conclusa il 29 aprile 2026. Nonostante venga letto dal sovrano il testo è interamente scritto dal governo in carica. Il discorso serve a illustrare le priorità politiche, le riforme e le nuove proposte di legge che l'esecutivo intende presentare nei mesi successivi. Il Re lo legge con tono neutro, per evitare qualsiasi apparente sostegno al suo contenuto. Il cerimoniale è regolato da antiche tradizioni secolari che simboleggiano l'equilibrio dei poteri e l'indipendenza del Parlamento dalla Corona attraverso passaggi precisi. La cerimonia attuale risale all'inaugurazione del Palazzo di Westminster ricostruito nel 1852. L'evento inizia a metà mattinata con la processione del monarca da Buckingham Palace a Westminster in una carrozza trainata da cavalli. È scortato da membri della Guardia a Cavallo. Una carrozza separata trasporta le insegne reali – la Crown of State, la Sword of State, il Cap of Maintenance – fino a Westminster. Il Re indossa quindi le vesti cerimoniali nella Robing Room ed entra solennemente nella Camera dei Lord. Il funzionario di più alto rango della Camera dei Lord – il Black Rod – viene allora inviato a convocare i deputati della Camera dei Comuni perché assistano al Discorso. Al monarca è vietato l'ingresso nella Camera dei Comuni dal 1642, anno in cui re Carlo I violò l'aula per arrestare cinque deputati. Quando il Black Rod arriva, la porta della Camera dei Comuni gli viene chiusa in faccia. Gli verrà riaperta solo dopo che avrà bussato tre volte. A questo punto i deputati seguono il Black Rod e il Presidente della Camera dei Comuni nella Camera alta. Il rifiuto di far entrare il Black Rod al primo colpo simboleggia l'indipendenza della Camera dei Comuni dalla Corona. Prima dell'arrivo del re, gli Yeomen of the Guard – le Guardie Reali – effettuano una perquisizione cerimoniale delle cantine del Palazzo Westminster alla ricerca di esplosivi, per commemorare la congiura delle polveri di Guy Fawkes del 1605, il complotto progettato da un gruppo di cattolici inglesi a danno del re protestante Giacomo I d'Inghilterra, che prevedeva di far esplodere la Camera dei lord e di uccidere così il re e il suo governo durante la cerimonia di apertura del Parlamento inglese. Un membro della Camera dei Comuni infine viene infine prelevato prima che il re si rechi a Westminster e trattenuto a Buckingham Palace per tutta la durata della cerimonia a garanzia dell'incolumità del re all'interno del Parlamento, a memoria dei tempi di forte scontro istituzionale tra l'assemblea e il re.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026