Attualità

Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, sul litorale ravennate, è indagato per maltrattamenti sulla moglie. A riportare la notizia sono il Corriere Romagna e il Resto del Carlino, spiegando che la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il primo cittadino, misura però respinta dal gip. Secondo il giudice infatti, i fatti contestati sarebbero episodici e il sindaco inoltre avrebbe già lasciato la casa. L'inchiesta è scattata dopo che la donna è andata al pronto soccorso di Ravenna, lo scorso 5 dicembre, raccontando di essere stata spinta a terra dal marito e attivando così il 'codice rosso'.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Pallavolo, De Giorgi: “Ogni passo ci ha permesso di confermarci campioni del mondo”

13 minuti fa

Ricchi e Poveri, ingresso da brividi a Domenica In: entrano in studio e cadono

16 minuti fa

Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì dopo una festa con amici

45 minuti fa

Domenica In, Nikita Perotti: “La mia donna ideale? Un’Andrea Delogu”. E lei lo rimprovera

47 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio