Ravenna conferma l’ingaggio di Ronaldinho: “Che la magia abbia inizio”

(Adnkronos) – La storia di Ronaldinho al Ravenna a 46 anni suonati, sembrava incredibile, e invece è realtà. Quanto poi l'asso brasiliano giocherà con la maglia della squadra di Serie C italiana non è dato saperlo, ma sarà tesserato come calciatore e da qui inizia il sogno dei tifosi, a partire dalla nuova maglia del pallone d'oro. "Alcune storie richiedono decenni per essere raccontate. Per Ignazio Cipriani, cresciuto a Ravenna, la storica città dell’Emilia-Romagna, il sogno è sempre stato quello di costruire qualcosa che potesse portare la sua città natale sulla scena mondiale. Il 23 giugno, questa visione approda a Miami con un annuncio destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio, della moda e della cultura: Ronaldinho entrerà a far parte del Ravenna FC e sarà ufficialmente tesserato come giocatore", l'annuncio diffuso in una nota ufficiale del Ravenna per l'approdo del campione brasiliano. "Ronaldinho, campione del mondo Fifa, vincitore del Pallone d’Oro, è una delle figure più illustri e amate nella storia del calcio. Il suo ingresso segna una tappa fondamentale nel percorso di un club che sta inaugurando una nuova e ambiziosa fase della propria storia – prosegue la società – Sotto la guida di Ignazio Cipriani e del partner investitore Black Duck, il Ravenna FC sta dando vita a un progetto che va ben oltre il campo da gioco, posizionandosi all’intersezione tra calcio, cultura e creatività, con l’obiettivo di raccontare l’espressione contemporanea dell’identità italiana nel mondo". Contemporaneamente il club ha annunciato con un video sui social che la maglia ufficiale è ora disponibile. Nel video si vede Ronaldinho giocare a pallone con la sua nova maglia, nei luogi simbolo di Cipriani, fino ad arrivare alo Stadio Benelli di Ravenna con la sua maglia numero 10 "Ogni città ha una storia. Ravenna sta scrivendo una nuova. Ispirata a Cipriani. Motivata dal calcio. Portato in viva da Ronaldinho. Un incontro di cultura, stile di vita e sport. Non è solo un progetto. Una nuova visione", scrive il Ravenna che farà l’annuncio ufficiale nella notte italiana, presso il Cipriani Miami, dove Ronaldinho sarà presente a una cena Vip riservata a 70 ospiti, seguita da un after-party con 250 invitati. La serata segnerà il debutto negli Stati Uniti della storia del Ravenna FC by Cipriani e l’inizio del percorso internazionale della squadra. “Nuovi colori, lo stesso sorriso”, le parole di Ronaldinho. “Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!”.

“Dopo 24 anni trascorsi negli Stati Uniti, Ravenna rimane il luogo che considero casa. Il legame con la mia città natale e la mia passione per il calcio hanno reso questa opportunità una scelta naturale. Portare Ronaldinho al Ravenna FC rappresenta un momento straordinario per il club. Da ragazzo era il mio idolo e il suo impatto sul gioco va ben oltre il calcio. Al di là di ciò che potrà apportare al club, spero che il suo coinvolgimento possa ispirare una nuova generazione di tifosi ad appassionarsi al Ravenna FC e a diventare parte di ciò che stiamo costruendo per il futuro”, ha dichiarato Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna.

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Pubblicato il 23 Giugno 2026