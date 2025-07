Ravenna, 17enne accoltellato da un coetaneo: la lite per apprezzamenti sulla sorella della vittima

(Adnkronos) – Un 17enne è stato accoltellato la notte scorsa a Ravenna. Alla base della lite, sfociata nell'aggressione, ci sarebbero degli apprezzamenti rivolti alla sorella della vittima. A colpire il giovane è stato un coetaneo poi fermato con l'accusa di lesioni aggravate. Il minorenne, che vive in affidamento a una comunità, sarebbe stato trovato in possesso di una decina di grammi di hashish. Quanto accaduto la scorsa notte è il secondo episodio di violenza tra giovani in pochi giorni nella città romagnola. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Luglio 2025