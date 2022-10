Rassegna Musicale InConcerto: “Pasión Andalusa”

Danze andaluse e melodie gitane saranno gli ingredienti dell’undicesimo appuntamento in programma della XVIII edizione della Rassegna Musicale InConcerto a cura del Maestro Luciano Pompilio.Ad ospitare il pianista spagnolo José Manuel Cuenca sarà questa volta la Sala del Centro di Accoglienza Santa Maria delle Grazie che per l’occasione si riempirà di atmosfere iberiche con la meravigliosa danza della ballerina Almudena Roca che accompagnerà l’esibizione di venerdì 14 ottobre.Classe 95, Almudena Roca resta folgorata dal mondo della danza fin dalla più tenera età iscrivendosi a soli 8 anni al Conservatorio Profesional de Danza de Murcia dove riceve presto la Matricula de Honor nel grado professionale di Danza spagnola e Flamenco, il massimo della qualifica accademica. Un talento innato quello della giovane ballerina che nella serata di venerdì accompagnerà l’illustre musica del Maestro Manuel Cuenca.Insieme i due artisti eseguiranno un programma dal titolo “Pasión Andalusa” totalmente dedicato alle sonorità spagnole in cui l’eleganza e la forza del pianoforte si intrecceranno ai balli energici e sensuali della danza spagnola per eccellenza: il flamenco.Saranno eseguiti alcuni dei brani più celebri della tradizione spagnola come quelli di Primitivo J. Buendía Picó o del poliedrico F. Garcia Lorca in un viaggio che racconterà e percorrerà la musica spagnola in tutta la sua passionalità, partendo dal XVII secolo fino ai grandi compositori contemporanei.Una serata che promette essere ricca di coinvolgimento e splendore musicale per quanti si lasceranno affascinare dallo spettacolo delle melodie e soprattutto del vigore della danza flamenca.Appuntamento venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 20.00 presso la Sala del Centro di Accoglienza Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo.

