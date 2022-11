Rassegna Musicale InConcerto: le donne di Puccini

Venerdì 11 novembre alle ore 20.00 la Sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza torna protagonista della manifestazione artistica ospitando il duo di pianisti dalla carriera internazionale Aurelio e Paolo Pollice che si esibiranno in un recital di piano a quattro mani dal titolo “Le donne di Puccini”. Un progetto classico e allo stesso tempo audace quello dei due fratelli in cui verranno proposte al pubblico alcune delle arie più celebri del teatro d’opera di Giacomo Puccini, reinterpretate per l’occasione da un pianoforte nella trascrizione originale del Maestro Paolo Pollice. Una proposta che ha già riscosso notevole successo da parte di pubblico e critica che ha definito l’esibizione dei due Maestri come “un viaggio musicale dove tutto ciò che di solito è affidato al palco di un teatro viene magistralmente sostituito dal tocco della tastiera”.Madama Butterfly, Tosca e la Turandot risuoneranno così nella suggestiva Sala Convegni grazie al talento dei due fratelli che volendo rendere omaggio ad uno dei più grandi compositori italiani permetteranno al pubblico di avvicinarsi non solo all’eleganza della musica classica ma anche a quella lirica spesso associata unicamente al teatro d’opera, accettando così la sfida di farsi interpreti di un intero mondo musicale attraverso il solo suono di un pianoforte.“Non è facile – commentano gli artisti – farsi interpreti con il solo suono del pianoforte del sentimento lirico di pagine vocali celebri, da “Vissi d’arte” a “Sì, mi chiamano Mimì”. Affronteremo queste arie sfruttando sino alle estreme conseguenze l’ampia gamma delle intensità, delle altezze e dei colori del principe degli strumenti”.È così che ancora una volta la Rassegna InConcerto porta nella città di San Giovanni Rotondo il prestigio della musica dal vivo unito al talento di maestri del calibro di Aurelio e Paolo Pollice i quali, siamo certi, regaleranno alla platea un’ora di pura bellezza musicale rievocando sonorità che, sebbene siano già note al grande pubblico, avranno un valore aggiunto grazie alla magia del pianoforte.

