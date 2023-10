Rassegna Musicale InConcerto: Amore e Odio nell’opera lirica

Odi et amo. Forse mi chiedi come io faccia. Non lo so, ma sento che ciò accade, e ne sono tormentato. Così scriveva Catullo nell’incipit del Carme 85 e chissà che non siano state proprio queste parole ad ispirare il titolo del settimo concerto in programma per la XIX edizione della Rassegna Musicale InConcerto.

“Odio e Amore” nell’opera lirica. E’ questo il filo conduttore che questa sera guiderà il pubblico alla riscoperta di quelle che sono le più belle e famose arie operistiche mondiali.

Ad esibirsi sul palco della Sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo saranno il baritono tedesco Christoph Von Weitzel, già ospite della manifestazione nel 2021, e il soprano albanese Alisa Katroshi, accompagnati al pianoforte dalla musicista italiana Rosangela Flotta.

Un trio che singolarmente vanta una carriera degna dei più grandi interpreti internazionali, essendosi esibiti per i più belli e importanti scenari della musica da camera.

Il soprano Alisa Katroshi, internazionalmente riconosciuta per la sua “brown voice”, ha preso parte ad opere universali come la Tosca e l’Aida, interpretato Mimi ne La Boheme, Leonora ne Il Trovatore, per citarne alcune e ha calcato palchi di teatri come il Teatro Filarmonico di Verona o il Verdi di Padova.

Un curriculum artistico che non basterebbero due righe per racchiuderlo, al pari di quello di Christoph Von Weitzel, le cui esibizioni per produzioni operistiche e cameristiche hanno toccato non solo l’Europa ma anche Nuova Zelanda e Sud Africa, tanto che hanno descritto il suo canto non solo come interessante ma “grazie alla musica anche di una elevata profondità psicologica”

Stesso riguardo vale per l’eclettica interprete Rosangela Flotta, pianista vincitrice del prestigioso Toung Artsit Programme della National Opera Studio di Londra che annovera tra le sue collaborazioni direttori d’orchestra, registi e cantanti lirici di fama mondiale.

Questa sera i tre artisti si alterneranno in esibizioni di duetti e assoli delle arie liriche più note dell’opera che vantano la firma di compositori come Wagner, Puccini, Verdi e Mascagni, tutte aventi come fulcro principale quello che forse è il tema per eccellenza più ripreso nei libretti operistici, ovvero l’amore, la vendetta, l’odio e la pasione degli amanti coinvolti.

“Un concerto che”, come dichiara il M. Luciano Pompilio, “vuole essere non solo un momento di elevato spessore musicale e artistico, ma anche un vero e proprio invito rivolto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della lirica. E quale modo migliore per farlo se non quello di conoscere l’opera attraverso le sue arie più importanti”.

Ricordiamo che il concerto sarà uno dei primi che si terrà al’interno di Casa Sollievo della Sofferenza, sarà pertanto possibile per degenti e familiari prenderne parte e poter provare per una sera ad evadere dal contesto ospedaliero e lasciarsi trasportare dal potere della bella musica dal vivo. Appuntamento pertanto oggi alle ore 20.00 presso la Sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza.



Pubblicato il 13 Ottobre 2023