Rassegna InConcerto, Recital Lirico

Venerdì 17 giugno alle ore 20.30 l’auditorium Maria Pyle della Chiesa di San Pio ospiterà il terzo appuntamento della Rassegna Musicale Internazionale InConcerto, a cura del M. Luciano Pompilio. Una manifestazione che ha già avuto l’onore di ospitare la musicista di fama mondiale Aiman Mussakhajayeva che con il suo Stradivari si è esibita accompagnata dalla pianista Sara Assabyeva in un concerto che ha toccato il virtuosismo più estremo grazie al suono magico del violino, lasciando il pubblico in sala letteralmente incantato.

Toccherà questa volta al soprano Maria Tommasi accompagnata dalla pianista Gabriella Orlando portare sul palco le più belle arie della musica lirica.

Avvicinatasi alla musica da giovanissima grazie al flauto traverso Maria Tomassi si diploma con il massimo dei voti al Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, per poi perfezionare la tecnica del canto lirico presso l’Accademia Santa Cecilia in Roma, approfondendo sia il repertorio liederistico che quello di musica antica. Dal debutto nel 2006 nel ruolo di Mrs Alice Ford nel “Felstaff” di G. Verdi numerose sono state le esibizioni in quelle che sono le più importanti composizioni operistiche e teatrali, dalla “Bohème” di G. Puccini al “Don Giovanni” di W. A. Mozart, oltre ad aver vinto numerosi riconoscimenti e premi sia in Italia che all’estero, tra gli ultimi è stata scelta nel 2011 come voce italiana per la partecipazione del XII Altamura Caruso International Voice Competition a New York dove riceve una Menzione d’Onore. Ad accompagnarla nella serata di venerdì sarà la musicista Gabriella Orlando. Diplomata con il massimo dei voti in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per banda, Musica corale e direzione di coro presso i Conservatori “U. Giordano” di Foggia, “N. Piccinni” di Bari e il “Santa Cecilia” di Roma, Gabriella Orlando è ad oggi una delle pianiste più apprezzate del nostro territorio. Classificandosi ai primi posti in concorsi pianistici nazionali e internazionali ha al suo attivo esibizioni da solista e in formazioni cameristiche che si sono tenute nei più importanti e suggestivi teatri internazionali, tra cui Spagna, Polonia, Germania oltre che in associazioni concertistiche italiane. Attualmente è docente presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia.

Nel concerto in cartellone avremo modo di assistere ad un programma musicale che, grazie alla versatilità delle due artiste, spazierà dal repertorio classico con rivisitazioni di brani di V. Bellini, G. Verdi e G. Puccini, fino a quello più contemporaneo con un Omaggio alla canzone napoletana.

Appuntamento venerdì 17 giugno alle ore 20.00 presso l’Auditorium Maria Pyle, Chiesa San Pio.

Condividi sui Social!