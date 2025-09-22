Rare Diseases Award 2025, al via candidature premio promosso da Uniamo

(Adnkronos) – Sono ufficialmente aperte le candidature per la quinta edizione dei Rare Diseases Award, il riconoscimento promosso da Uniamo, Federazione italiana malattie rare, in collaborazione con Koncept, che celebra i progetti più significativi nel campo delle malattie rare. Negli anni – spiegano gli organizzatori in una nota – i Rare Diseases Award si sono affermati come un punto di riferimento per chi, a vario titolo, si impegna nel mondo delle malattie rare: soltanto nell'ultima edizione sono stati presentati oltre 30 progetti. "Con la quinta edizione del Rare Diseases Award si conferma la volontà di riconoscere e premiare i progetti che hanno un reale impatto sul benessere delle persone con malattia rara – commenta Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo – Crediamo che sia importante valorizzare le iniziative che contribuiscono a far conoscere il nostro mondo all'esterno e migliorano la vita delle nostre persone. I servizi di supporto e le idee innovative di inclusione nella vita sociale, crescita individuale e in generale di progresso di tutta la comunità sono per noi fondamentali". Il premio sarà assegnato durante il Forum Leopolda Salute, in programma il 22 ottobre a Firenze, e vedrà ancora una volta protagonista la comunità delle persone con malattia rara: a decretare i vincitori sarà infatti la giuria composta da rappresentanti delle associazioni federate a Uniamo. "Quando un paziente premia qualcuno, non sta semplicemente assegnando un riconoscimento: sta testimoniando un cambiamento concreto nella propria esistenza – afferma l'amministratore di Koncept, Giuseppe Orzati – Questo è ciò che rende il premio assolutamente unico. Non siamo di fronte a valutazioni teoriche, ma al giudizio di chi ha vissuto sulla propria pelle l'impatto di un progetto, di una dedizione particolare. Le associazioni di pazienti – sottolinea – rappresentano la voce più autorevole possibile: quella di chi sa distinguere tra chi si limita a fare il proprio dovere e chi invece riesce a trasformare un momento di fragilità in un'esperienza di speranza e dignità. E' un riconoscimento che non si può comprare o ottenere attraverso strategie di comunicazione: si può solo meritare, con l'autenticità del proprio impegno verso chi soffre". Il termine per l'invio delle candidature è il 2 ottobre. Tutte le informazioni, il bando e la scheda di partecipazione sono disponibili su uniamo.org. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Settembre 2025