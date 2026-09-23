Rapporto sul clima: Foggia città più colpita dai cambiamenti negli ultimi 50 anni

Foggia è la città che negli ultimi 50 anni ha subito di più gli effetti del cambiamento climatico; l’aumento delle notti supertropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 25 gradi, e delle temperature dei mari, sono due indicatori che meglio di altri fotografano lo sconvolgimento del clima in Italia. Questo ciò che emerge dall’edizione 2026 del Rapporto del Clima del XXI secolo, il progetto di data journalism interattivo realizzato da iLMeteo.it in collaborazione con il Corriere della Sera, che registra i cambiamenti climatici in Italia dal 1975 ad oggi. Dataset esclusivo de iLMeteo.it: analizzati oltre 434 milioni di dati. iLMeteo.it ha messo a disposizione il proprio database e un team di meteorologi guidato da Lorenzo Tedici e Mattina Gussoni per analizzare oltre 434 milioni di dati climatici dal 1975 ad oggi, per 108 capoluoghi di provincia con un dettaglio orario. Il Rapporto del Clima del XXI secolo, che analizza i cambiamenti climatici degli ultimi 50 anni, si fonda su un dataset completo e validato dal team dei meteorologi de iLMeteo con il supporto dei dati scientist, realizzato confrontando e analizzando le serie climatiche e le rielaborazioni di ERA5 (fonte dati ECMWF) con i dati provenienti da rilevazioni da stazioni meteo certificate. Lo studio, inoltre, ha utilizzato le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale per identificare gli errori di misurazione di anni meno recenti e rendere più omogeneo il quadro complessivo, ottenendo così un’immagine più aderente alla realtà della situazione climatologica italiana dal 1975 ad oggi. Il lavoro di analisi de iLMeteo ha permesso di ottenere 9 indicatori unici che meglio rappresentano il clima che cambia: il caldo intenso, cioè il numero di giorni annui con temperatura percepita maggiore di 32°C, le notti tropicali, quelle notti in cui la temperatura minima non scende mai al di sotto dei 20°C, le notti supertropicali con temperatura minima superiore ai 25°C, il caldo africano, giornate in cui la temperatura massima è uguale o superiore a 34°C, intensità delle precipitazioni, cioè la quantità di pioggia che cade in un giorno, anomalie delle precipitazioni registrate attraverso uno specifico indice capace di confrontare i cambiamenti anno su anno, temperatura media annua, temperatura media estiva e temperatura massima estiv



Pubblicato il 23 Settembre 2026