Salute

Rapporto Crea Sanità 2026, Roberti: “Molise su strada giusta, fiducia richiede responsabilità”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "La sanità è probabilmente la sfida più complessa che una Regione possa affrontare. Per questo ogni segnale di fiducia da parte dei cittadini rappresenta una responsabilità ancora più grande. Il nostro obiettivo non è inseguire classifiche, ma migliorare concretamente la qualità dell'assistenza e garantire ai molisani servizi sempre più efficienti, moderni e vicini ai bisogni delle persone". Così Francesco Roberti, presidente della Regione Molise, accoglie con soddisfazione quanto emerge dal Rapporto Crea Sanità 2026. Negli ultimi anni – informa una nota – il Molise ha investito con decisione nel rafforzamento della rete ospedaliera e territoriale, nel reclutamento di nuove professionalità, nel potenziamento delle strutture, nell'acquisizione di tecnologie sanitarie di ultima generazione e nel consolidamento dei servizi destinati ai cittadini. Un lavoro quotidiano che ha visto Asrem- Azienda sanitaria regionale del Molise protagonista di una profonda azione di rilancio organizzativo e assistenziale, resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari e professionisti. "Abbiamo scelto di investire sulle persone prima ancora che sulle strutture – continua Roberti – Nuovi medici, nuovi direttori di struttura complessa, nuove competenze, tecnologie innovative e una programmazione orientata alla qualità delle cure. È un lavoro silenzioso, spesso poco visibile, ma è quello che ogni giorno permette ai cittadini di trovare servizi migliori e risposte più tempestive". Tra gli elementi che testimoniano il percorso di crescita della sanità molisana – riferisce la nota – vi è anche il pieno rispetto degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il potenziamento della medicina territoriale. Il Molise ha infatti raggiunto i target previsti per la realizzazione delle strutture territoriali finanziate dal Pnrr, confermando la capacità della Regione di rispettare gli impegni assunti e di accompagnare una trasformazione profonda del modello di assistenza, sempre più orientato alla prossimità, alla prevenzione e alla presa in carico del paziente. "Il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr sulla medicina territoriale – conclude Roberti – rappresenta un risultato di cui andare orgogliosi. Significa aver rispettato tempi e impegni su un capitolo decisivo per il futuro della sanità italiana. È un tassello fondamentale di un percorso più ampio che punta a rendere il nostro sistema sanitario sempre più vicino ai cittadini”. 
—salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Diagnostica per immagini al centro delle politiche sanitarie Ue

16 ore fa

Al Policlinido Gemelli di Roma un ambulatorio per proteggere il cuore delle persone con un tumore

17 ore fa

Petralia (Aou Verona): “Miglioramento passa da integrazione e innovazione”

2 giorni fa

Fumo, Fda autorizza 20 varianti di bustine di nicotina Zyn come prodotti a rischio modificato

2 giorni fa
Pulsante per tornare all'inizio