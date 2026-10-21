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Rapporto Aiam 2025, Pollice (Aiam): “”Settore musica è investimento per Stato e non spesa””

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A margine della presentazione del Rapporto AIAM 2025, tenutosi presso la sala Spadolini del ministero della Cultura, è tornato a parlare il presidente dell’Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice. Il direttore artistico dell’Ensemble 900 ha illustrato i dati emersi nel rapporto ed ha rimarcato quanto la musica sia un volano per l’economia italiana e non una spesa per le casse dello Stato. “Attraverso questo rapporto documentiamo lo stato dell’arte del settore musica. Riteniamo che il contributo dello Stato è un investimento perché recupera somme superiori di quello che dà”, ha detto Pollice.


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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