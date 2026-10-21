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Rapporto Aiam 2025: investire nella musica per economia e coesione sociale

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La musica come veicolo e bene pubblico fondamentale per l’impatto culturale ed economico del Paese. Un settore che non rappresenta una spesa per l’Italia ma un investimento ad alto rendimento per l’intera collettività. Si può sintetizzare così quanto emerge dal rapporto Aiam 2025 presentato a Roma al Ministero della Cultura. Arrivata alla sua quarta edizione, il documento fa emergere che nel 2025 sono stati quasi 13mila i concerti realizzati e distribuiti in circa 1200 comuni italiani. Spettacoli che hanno coinvolto 2,5 milioni di spettatori, generando complessivamente delle entrate superiori a 135 milioni di euro.


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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