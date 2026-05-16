Rapinava anziane di ritorno dalla spesa strappando collane in oro, arrestato 66enne

In circa un paio di settimane, secondo gli investigatori da metà dicembre dello scorso anno fino ai primi giorni di gennaio di quest’anno, avrebbe messo a segno almeno otto aggressioni , anche con modalità violente, ai danni di donne sole anziane che rientravano a casa; lesto come una faina il malvivente strappava dal collo delle malcapitate le collane. A finire in manette è stato un 66enne di Manfredonia arrestato dalla polizia del locale commissariato dopo alcuni mesi di indagini. Al “vetusto” rapinatore seriale vengono contestati i suddetti episodi fra rapine e furti con strappo oltre al reato di lesioni personali aggravate; per lui si sono aperte le porte del carcere. Fondamentali ai fini delle indagini si sono rivelate le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei luoghi teatro delle aggressioni che hanno permesso l’individuazione dell’uomo.. Come da prassi gli investigatori hanno anche effettuato le perquisizione all’interno dell’abitazione del rapinatore rinvenendo gli abiti utilizzati nel corso delle rapine. Trovati anche alcuni gioielli che sono stati restituiti alle vittime.

P.Fer.



Pubblicato il 16 Maggio 2026