Rapinano un anziano in carrozzina, due arresti a Foggia

La polizia di Stato di Foggia ha tratto in arresto un 28enne e un 32enne ritenuti responsabili di una rapina aggravata perpetrata ai danni di un anziano in carrozzina. Nel dettaglio, la vittima veniva avvicinata dai due indagati che offrendo il loro aiuto nello spingere la carrozzina, prendevano con violenza il telefono cellulare della vittima, dandosi poi a precipitosa fuga. La vittima, grazie all’aiuto di un conoscente, contattava il 112 Nue, fornendo alla sala operativa aggiornamenti in tempo reale circa la posizione del telefono cellulare, fornendo una descrizione precisa dei malfattori. Grazie alla segnalazione, le volanti della Questura di Foggia si sono messe sulle tracce dei due rapinatori che venivano individuati e bloccati. Nella disponibilita’ degli stessi veniva trovato il telefono cellulare che veniva dunque riconsegnato, nonche’ diversi oggetti provento furto. Alla luce di cio’, il 28enne e il 32enne venivano tratti in arresto e sudisposizione dell’autorita’ giudiziaria, associati presso la locale casa circondariale.



Pubblicato il 19 Marzo 2026