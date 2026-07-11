Rapina in farmacia a Cerignola, arrestato un 28enne

Avrebbe rapinato una farmacia di Cerignola, minacciando i dipendenti con un coltello e facendosi consegnare l’incasso. Un 28enne del posto è stato arrestato dai carabinieri che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta delle procura. Il 28enne risponde di una rapina aggravata commessa la mattina del 18 luglio scorso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’indagato, dopo essere entrato in una farmacia di Cerignola armato di coltello e con volto coperto, come documentato dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, avrebbe minacciato due dipendenti e asportato dalla cassa 1.500 euro circa in contanti, dileguandosi subito dopo a piedi. Le investigazioni svolte dei militari dell’Arma, allertati da una chiamata al numero d’emergenza 112, hanno consentito di ricostruire tutti gli spostamenti dell’indagato dopo l’azione delittuosa, nonché di accertare come lo stesso, durante la fuga fino alla sua abitazione, si fosse disfatto degli indumenti utilizzati per la rapina gettandoli in un cassonetto dei rifiuti. Gli accertamenti tecnico scientifici sui capi d’abbigliamento recuperati e sottoposti a sequestro, eseguiti dal Ris di Roma, hanno poi confermato la riconducibilità all’arrestato delle tracce biologiche estrapolate.



Pubblicato il 11 Luglio 2026